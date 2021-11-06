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Yunanistan'ın geri ittiği 54 kaçak göçmen kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2021
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Yunanistan’ın geri ittiği 54 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bottaki 54 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurları tarafından, Türk kara sularına geri itilen iki ayrı lastik bottaki 54 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.



Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.



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