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İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2021
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İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu

Son dakika haberi...İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Ekim'de İstanbul, Adana, Batman ve Şanlıurfa'da 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı bulunan 21 zanlı yakalandı.

Soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 13'ü emniyetten serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edildi.

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