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Ha dağdaki Karayılan ha meclisteki Lütfü Türkkan! Şehit aileleri İYİ Parti İstanbul binası önünde toplanacak

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Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Ha dağdaki Karayılan ha meclisteki Lütfü Türkkan! Şehit aileleri İYİ Parti İstanbul binası önünde toplanacak

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına ağza alınmayacak sözlerle küfretmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Konuya ilişkin AK Partili çok sayıda siyasi ismin yanı sıra Lütfü Türkkan'a sosyal medyadan da tepki yağdı. Şehit ailelerinin de büyük bir kızgınlıkla izlediği görüntüler sonrası 15 Temmuz Derneği'nden İYİ Partili Türkkan için yapılan "HA DAĞDAKİ KARAYILAN HA MECLİSTEKİ LÜTFÜ TÜRKKAN" isimli paylaşımda 6 Kasım günü saat 14.00'da İYİ Parti İstanbul İl Binası önünde bir basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Saldırgan tavırları ve gittikleri her yerde çıkardıkları olaylarla bilinen İYİ Parti'de yeni bir skandala imza atıldı.

İYİ Partili Türkkan’dan şehit yakınına küfür! İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA KÜFÜR!

ŞEHİT YAKININA KÜFÜRLER SAVURDU

Meral Akşener ile birlikte Bingöl'e giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan bir şehit yakınına ağza alınmayacak sözlerle küfretti.

ÖNCE SUSTURMAK İSTEDİ

Akşener'in HDP ile yakınlaşmasına tepki gösteren Tahir Kümran isimli şehit yakınını önce koltuğunun altına alarak susturmak isteyen Türkkan, bir süre sora kulağına doğru edepsiz sözler sarf etti.

Sadece küfretmemiş! Şehit ağabeyi konuştu SADECE KÜFRETMEMİŞ! ŞEHİT AĞABEYİ KONUŞTU

BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLDU

Lütfü Türkkan'ın yaptığı bu saygısız ve insanlık dışı tavır, Türkiye'de çok büyük bir kesimin tepkisini çekerken açıklamalar da peş peşe geldi.

HA DAĞDAKİ KARAYILAN HA MECLİSTEKİ TÜRKKAN

15 Temmuz Derneği tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında 6 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 14.00'da İYİ Parti İstanbul İl Binası önünde şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan hakkında basın açıklaması yapılacağı açıklandı.

AK Parti’den İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınına ziyaret
İYİ Parti derhal gereğini yapmalıdır "İYİ PARTİ DERHAL GEREĞİNİ YAPMALIDIR"

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