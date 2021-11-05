Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: İYİ Parti derhal gereğini yapmalı

İYİ Parti'nin gittiği illerdeki skandallarına bir yenisi daha eklendi. Meral Akşener ile birlikte Bingöl'e giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan bir şehit yakınına ağza alınmayacak sözlerle küfretti.

Akşener'in HDP ile yakınlaşmasına tepki gösteren Tahir Kümran isimli şehit yakınını önce koltuğunun altına alarak susturmak isteyen Türkkan, bir süre sora kulağına doğru edepsiz sözler sarf etti. Türkkan'ın bu tutumuna tepkiler ise çığ gibi büyürken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar." dedi.

İşte diğer siyasilerin Türkkan'a tepkileri...