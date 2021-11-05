5. Yargı Paketi son dakika 2021 çıktı mı? 5. Yargı Paketi meclisten geçti mi, ne zaman belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi bugün TBMM'ye sunuldu. Yargı paketi kapsamında çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ya da tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenen teslim mekanlarında gerçekleştirilecek.

5.YARGI PAKETİNDE NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?

-Çocuk haczi olarak da ifade edilen çocuk teslim usulüne yönelik düzenleme

-Çocuk teslim merkezleri hayata geçirilecek