5. Yargı Paketi son dakika 2021 çıktı mı? 5. Yargı Paketi meclisten geçti mi, ne zaman belli olur?
5. Yargı Paketi son dakika 2021 çıktı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti 54 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var" dedi. 5. Yargı Paketi için gelecek son dakika açıklamalar bekleniyor. İşte, 5. Yargı Paketi son dakika 2021 çıktı mı? 5. Yargı Paketi meclisten geçti mi, ne zaman belli olur?
5. Yargı Paketi son dakika 2021 çıktı mı? 5. Yargı Paketi meclisten geçti mi, ne zaman belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi bugün TBMM'ye sunuldu. Yargı paketi kapsamında çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ya da tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenen teslim mekanlarında gerçekleştirilecek.
5.YARGI PAKETİNDE NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?
-Çocuk haczi olarak da ifade edilen çocuk teslim usulüne yönelik düzenleme
-Çocuk teslim merkezleri hayata geçirilecek
-Çocuk, icranın konusu olmaktan çıkarılacak
-Hacizli malın mezat salonlarında satışı kaldırılacak
-İcra dairelerine düzenleme
-İcranın geri bırakılması kararında yerel mahkemeye yetki
-Rızaen satış yetkisinin şartları
-Elektronik ortamda açık artırmaya ilişkin hükümler
-Haczedilen malın satışına ilişkin hazırlık işlemleri
-Taşınır ihalesine ilişkin değişiklikler taşınmazlar için de geçerli olacak
-İcra mahkemesi bazı hallerde duruşma yapmadan karar verebilecek
-İhale tamamen elektronik ortama alınacak
-Sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar da yol tazminatı alacak
-Çocuklara dair düzenlemeler
-Çocuğun teslimine dair işlemler
-Çocukla kişisel ilişki kurulması işlemleri
-İlk aykırılıkta danışmanlık tedbiri
-Çocuk Koruma Kanunu'nda değişiklik
-Cezai yaptırımlar
-Giderlerin karşılanması
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