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CHP'li Gürbüz Günaştı Osmanlı Devleti'ni hedef aldı: Türk Milleti'nin egemenliğini gasp ettiler

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Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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CHP’li Gürbüz Günaştı Osmanlı Devleti’ni hedef aldı: Türk Milleti’nin egemenliğini gasp ettiler

Mersin Tarsus Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Gürbüz Günaştı, 623 yıl hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu'na yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Gürbüz Günaştı, ecdadı Türk Milleti'nin egemenliğini gasp etmekle suçladı. AK Partili meclis üyeleri Günaştı'ya çok sert tepki gösterdi, sözlerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Mersin'in Tarsus Belediyesi Meclis toplantısında gergin anlar yaşandı.

CHP'li Meclis Üyesi Gürbüz Günaştı, Osmanlı İmparatorluğu'nu gaspçı devlet olmak ile itham etti. Duruma AK Partili ve MHP'li vekiller sert tepki gösterdi.

"OSMANLI TÜRK MİLLETİ'NİN EGEMENLİĞİNİ GASP ETMİŞTİR"
Tarsus Belediye Meclisi toplantısında konuşan CHP'li Meclis Üyesi Günaştı, Osmanlı İmparatorluğu için, "Osmanlı, Türk Milleti'nin egemenliğini gasp etmiştir." ifadelerini kullandı. Günaştı'nın sözleri büyük tepki topladı.

"MÜSTESNA BİR DEVLET VE BİZİM ECDADIMIZDIR"
CHP'li Meclis Üyesi Günaştı'nın sözlerine AK Parti Tarsus Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman Altınsucu söz alarak tepki gösterdi.

Altınsucu şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı Devleti 623 yıl boyunca yaşamış, dünyaya nizamı ve adaleti getirmiş, dünya düzenini tesis etmiş müstesna bir devlettir ve bizim ecdadımızdır. Bir devletin 623 yıl yaşaması dahi asla gaspçı devlet değil, aksine adaletle yönetilen bir devlet olduğunun ispatıdır."

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