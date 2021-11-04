10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar, PTT, hastaneler, bankalar tatil mi?

10 Kasım okullar, PTT, hastaneler, bankalar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Resmi tatil takvimine göre 2021 yılının son tatil günleri merak ediliyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde okullar, PTT, hastaneler, bankalar tatil oluyor. Peki; 10 Kasım resmi tatil mi?