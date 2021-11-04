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10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar, PTT, hastaneler, bankalar tatil mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2021
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10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar, PTT, hastaneler, bankalar tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar, PTT, hastaneler, bankalar tatil mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 10 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Resmi tatil takvimine göre okulların hangi gün tatil olacağı merak ediliyor. Peki; 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar, PTT, hastaneler, bankalar tatil mi?

10 Kasım okullar, PTT, hastaneler, bankalar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Resmi tatil takvimine göre 2021 yılının son tatil günleri merak ediliyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde okullar, PTT, hastaneler, bankalar tatil oluyor. Peki; 10 Kasım resmi tatil mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım tarihi resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla 10 Kasım Çarşamba günü okullar eğitim öğretime açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.

RESMİ GAZETE TATİL GÜNLERİ!

1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

Resmi bayram günleri şunlardır:

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

Dini bayramlar şunlardır :

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

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