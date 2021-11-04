CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den kadın işçiye iğrenç sözler!
Taciz ve tecavüz skandallarıyla anılan CHP, bu kez de "metres" iddiasıyla gündeme geldi. CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, katıldığı radyo programında işten çıkardığı bir kadın işçiye çirkin sözler sarf etti. Kendisine yöneltilen "metres" suçlamasını yanıtlarken ağzını bozan CHP'li başkan iğrenç imalarda bulundu.
CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, katıldığı bir radyo programında Kod-29'dan işten çıkarılan bir kadın işçiye yönelik skandal ifadeler kullandı.
İĞRENÇ SÖZLER
Adana'da yayın yapan Radyo Deva'da canlı yayına çıkan Çetin kendisine yönelik "metres" iddialarına yanıt verirken, söz konusu işçiye, "Sen tutup benim gibi bir adamın namusuna laf söyleyemezsin. Beş tane metresi var falan filan... Başını mı tuttun, nereden biliyorsun?" şeklinde sözler sarfetti.
Çetin sunucunun "Bu konuyu kapatalım" diyerek araya girmesine rağmen sözlerini şöyle sürdürdü;
"Edebiyle gitsin istifasını versin ayrılsın dedim. Yoksa ben bunları gerekçe gösterip işten ayıracam dedim. Onu savunan adamın ruh sağlığı ondan da bozuk. İstifa etmediği gibi milletvekilini, bilmemkimi aratıyor. Dedim kardeşim beni aramayın bu konuyla ilgili.
Velhasıl Kod-29'a tamamen uyan bir şey, işten ayırdık. Ortalığa düştüler. Söylemedik, dolaşmadık yer bırakmıyor. Halen bana düşmanlık yapıyor, yazıyor. Elinden geleni ardına koyma. Sabaha kadar yaz. Mahkemelerde hesaplaşacağız."
BAŞÖRTÜLÜ KADINLA İLGİLİ ANISI ŞOKE ETTİ!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da çirkin bir haberle gündeme gelmişti. Tanju Özcan, katıldığı youtube programında başından geçen anılarını anlattı. Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlattığı üslubu ise mide bulandırdı.
"BEBEĞİM YOK BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?"
Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?" dedi.
Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." diyerek şoke eden ifadeler kullandı.
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