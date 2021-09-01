Tacize tecavüze sessiz kalan CHP kendine tepki gösteren kadınları da darp ediyor! İşte CHP'nin kadına şiddet vakaları
Münevver Arıcı.... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evladına yaklaştırmak istemediği için binbir türlü algı operasyonuna maruz kaldı. Algı medyası tarafından sistematik lince uğradı. Kadın hakları konusunda her fırsatta yaygara koparan CHP'li isimler, en ufak eleştiriye bile tahammül edemiyor. Parti teşkilatında yaşanan taciz, tecavüz ve darp olaylarına sessiz kalan CHP, kendilerine tepki gösteren kadınları ya darp ediyor ya da psikolojik şiddet uyguluyor. İşte CHP'nin dünden bugüne kadınlara yönelik sergilediği tavırların detayları.
İstismar, acımasızca darp ve sosyal medyada linç...
İstismara uğrayan kadınlar susturuldu. Baskı ve şiddetle örtbas edildi. Direnenler ise şiddete uğradı. Hak arayışındaki kadınlar sürekli CHP'nin topuzu ile sindirilmek istendi.
Konu kadın haklarına gelince ise; CHP'den başka herkes kötülendi, mangalda kül bırakılmadı.
Münevver Arıcı, 54 yaşında. Torunuyla birlikte Çorum'da bir pazarda alışverişteydi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da esnaf ziyareti yapıyordu. Arıcı, HDP ile ittifak kurduğu için Kılıçdaroğluyla konuşmak istemedi. Alandan çıkmak istedi ancak, korumalar tüm çıkışları kapatmıştı. Kılıçdaroğlu, ekibi tarafından zorla Arıcı ve torununa yönlendirildi. Arıcı ise Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Yaşlı kadın bu olayın ardından CHP ve medyasının sistematik lincine uğradı. Sırf konuşmak ve muhattap olmak istemediği için binbir türlü algı operasyonuna maruz kaldı.
CHP'nin kadınlara yönelik bu davranışı ilk değildi.
Ayşe Topçu ise İstanbul Eyüpsultan'da ise İBB'nin konut yapımı nedeni ile yıkmak istediği parka ve ağaçlara sahip çıktı. Derdini dinletemedi. Yerlerde sürüklendi.
Kırşehir Belediyesi'nde ise kaça yapılarla ilgili iddialar görüşülüyordu. Gazeteci Havva Karakaya yaka paça böyle dışarı atıldı.
Sözde demokrasiten kadın haklarından dem vuran CHP'nin kadınlar karnesi her geçen gün kötüye gidiyor. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere parti yönetimi ise tüm bu istismar ve şiddet olaylarının sadece üzerini örtüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...
- ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?
- DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Son dakika açıklaması...
- YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?
- e-Devlet yurt başvuru: KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
- POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EGM ve PA ile POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Emeklilik müjdesi! SGK'dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...
- Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL'ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...
- TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...