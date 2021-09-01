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Tacize tecavüze sessiz kalan CHP kendine tepki gösteren kadınları da darp ediyor! İşte CHP'nin kadına şiddet vakaları

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Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Tacize tecavüze sessiz kalan CHP kendine tepki gösteren kadınları da darp ediyor! İşte CHP’nin kadına şiddet vakaları

Münevver Arıcı.... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evladına yaklaştırmak istemediği için binbir türlü algı operasyonuna maruz kaldı. Algı medyası tarafından sistematik lince uğradı. Kadın hakları konusunda her fırsatta yaygara koparan CHP'li isimler, en ufak eleştiriye bile tahammül edemiyor. Parti teşkilatında yaşanan taciz, tecavüz ve darp olaylarına sessiz kalan CHP, kendilerine tepki gösteren kadınları ya darp ediyor ya da psikolojik şiddet uyguluyor. İşte CHP'nin dünden bugüne kadınlara yönelik sergilediği tavırların detayları.

İstismar, acımasızca darp ve sosyal medyada linç...

İstismara uğrayan kadınlar susturuldu. Baskı ve şiddetle örtbas edildi. Direnenler ise şiddete uğradı. Hak arayışındaki kadınlar sürekli CHP'nin topuzu ile sindirilmek istendi.

Konu kadın haklarına gelince ise; CHP'den başka herkes kötülendi, mangalda kül bırakılmadı.

Münevver Arıcı, 54 yaşında. Torunuyla birlikte Çorum'da bir pazarda alışverişteydi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da esnaf ziyareti yapıyordu. Arıcı, HDP ile ittifak kurduğu için Kılıçdaroğluyla konuşmak istemedi. Alandan çıkmak istedi ancak, korumalar tüm çıkışları kapatmıştı. Kılıçdaroğlu, ekibi tarafından zorla Arıcı ve torununa yönlendirildi. Arıcı ise Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Yaşlı kadın bu olayın ardından CHP ve medyasının sistematik lincine uğradı. Sırf konuşmak ve muhattap olmak istemediği için binbir türlü algı operasyonuna maruz kaldı.

CHP'nin kadınlara yönelik bu davranışı ilk değildi.

Ülfet Dikici Giresun'un Eynesil ilçesinde CHP'li Başkan'a parkların bakımsız ve pis olduğunu söyledi. CHP'liler yaşlı kadını hastanelik edene kadar darbetti.

Ayşe Topçu ise İstanbul Eyüpsultan'da ise İBB'nin konut yapımı nedeni ile yıkmak istediği parka ve ağaçlara sahip çıktı. Derdini dinletemedi. Yerlerde sürüklendi.

Kırşehir Belediyesi'nde ise kaça yapılarla ilgili iddialar görüşülüyordu. Gazeteci Havva Karakaya yaka paça böyle dışarı atıldı.

Sözde demokrasiten kadın haklarından dem vuran CHP'nin kadınlar karnesi her geçen gün kötüye gidiyor. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere parti yönetimi ise tüm bu istismar ve şiddet olaylarının sadece üzerini örtüyor.

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