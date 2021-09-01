Tacize tecavüze sessiz kalan CHP kendine tepki gösteren kadınları da darp ediyor! İşte CHP’nin kadına şiddet vakaları

İstismar, acımasızca darp ve sosyal medyada linç...

İstismara uğrayan kadınlar susturuldu. Baskı ve şiddetle örtbas edildi. Direnenler ise şiddete uğradı. Hak arayışındaki kadınlar sürekli CHP'nin topuzu ile sindirilmek istendi.

Konu kadın haklarına gelince ise; CHP'den başka herkes kötülendi, mangalda kül bırakılmadı.

Münevver Arıcı, 54 yaşında. Torunuyla birlikte Çorum'da bir pazarda alışverişteydi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da esnaf ziyareti yapıyordu. Arıcı, HDP ile ittifak kurduğu için Kılıçdaroğluyla konuşmak istemedi. Alandan çıkmak istedi ancak, korumalar tüm çıkışları kapatmıştı. Kılıçdaroğlu, ekibi tarafından zorla Arıcı ve torununa yönlendirildi. Arıcı ise Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Yaşlı kadın bu olayın ardından CHP ve medyasının sistematik lincine uğradı. Sırf konuşmak ve muhattap olmak istemediği için binbir türlü algı operasyonuna maruz kaldı.