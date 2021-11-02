Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu! 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca yapılan çalışmalarda 100 mahrem imam tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yuvalanan şüphelilerin 6'sı görevde kamu personeli, öğretmen, doktor, mühendis, uzman, uzman yardımcısı, 1 profesör, 1 doçent, 4 doktor, 2 araştırma görevlisi olarak görev yapmış 57'si çeşitli kamu kurum kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi ile 37 özel sektör çalışanı hakkında Ankara merkezli 40 ilde gözaltı kararı verildi.