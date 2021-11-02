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Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu! 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu! 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli hakkında Ankara merkezli 40 ilde gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imam oldukları tespit edilen aralarında, doktor, doçent ve profesörlerin de bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca yapılan çalışmalarda 100 mahrem imam tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yuvalanan şüphelilerin 6'sı görevde kamu personeli, öğretmen, doktor, mühendis, uzman, uzman yardımcısı, 1 profesör, 1 doçent, 4 doktor, 2 araştırma görevlisi olarak görev yapmış 57'si çeşitli kamu kurum kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi ile 37 özel sektör çalışanı hakkında Ankara merkezli 40 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerim Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

40 ilde FETÖ operasyonu 40 İLDE FETÖ OPERASYONU

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