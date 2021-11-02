Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu! 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli hakkında Ankara merkezli 40 ilde gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imam oldukları tespit edilen aralarında, doktor, doçent ve profesörlerin de bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca yapılan çalışmalarda 100 mahrem imam tespit edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yuvalanan şüphelilerin 6'sı görevde kamu personeli, öğretmen, doktor, mühendis, uzman, uzman yardımcısı, 1 profesör, 1 doçent, 4 doktor, 2 araştırma görevlisi olarak görev yapmış 57'si çeşitli kamu kurum kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi ile 37 özel sektör çalışanı hakkında Ankara merkezli 40 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerim Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM sıralamaya giremedi ne demek? 27. dönem Polis Akademisi POMEM yedek alımı ne zaman?
- Ve açıklandı! 27.dönem POMEM sonuç sorgulama! pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları için tıklayınız!
- BİM'den Kasım ayına özel sürprizler! 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş hangi mahallede çekiliyor? Hangi semtte, mahalle konumu neresi?
- 2 Kasım Salı EDHO var mı yok mu? ATV yayın akışı bu hafta EDHO var mı?
- Kasım ara tatili ne zaman? 2021-2022 Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? İlköğretim, ortaokul, lise...
- Yeni yıl zamla başlayacak! Emekli maaş zammında 2000 yılı detayı! En az yüzde 4.23 artış kapıda!
- Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? S. Lizbon BJK hangi kanalda?
- Semra Dinçer neden öldü? Kuzey Güney'in Handan'ı Semra Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
- Beklenen açıklama: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Alparslan (Uyanış) Büyük Selçuklu bugün (1 Kasım) var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?