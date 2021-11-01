Taksim Metrosu'ndaki yürüyen merdiven arızası vatandaşı isyan ettirdi! İstanbullulardan CHP'li İBB'ye tepki
CHP'li İBB yönetiminin İETT, metrobüs ve metro alanlarındaki başarısız yönetimi İstanbulluları çileden çıkardı. Pazartesi sabahı yolan çıkanlar Taksim Metrosu'ndaki yürüyen merdivenlerin çalışmamasına tepki gösterdi. Yaşlı vatandaşların yorgunları görenleri isyan ettirdi.
Yürüyen merdivenden yürüyerek çıkmak zorunda kalan yaşlı bir vatandaş "Çıkarken zorlandım, yoruldum. Neden çalışmıyor?" diyerek mağduriyetini dile getirdi.
İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor.
Özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise merdiven çıkarken zorlanarak mağduriyet yaşıyor.
Yürüyen merdivenlerin çalışmadığını fark edip asansöre yönelen vatandaşlar ise onun da çalışmadığını görerek hayal kırıklığına uğruyor.
Yürüyen merdivenleri kullanmadığı için bastonu ile güçlükle basamaklardan inen Hafız Ali Mermer, "Kadir Topbaş öldüğünde İstanbul ölmüştür. İstanbul CHP'ye geçtiği için bugün bu durumdadır. CHP'nin hiçbir zaman kimseye faydası olmamıştır. Bilhassa Kılıçdaroğlu boşuna konuşuyor. Oy istiyor ama Kılıçdaoğlu'na oy moy yok" dedi.
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