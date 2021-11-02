İstanbul'da trafik kabusu! Vatandaşlar yolda kaldı! Yüzde 60
GÜNDEM ahaber.com.tr
Son dakika haberleri... İstanbul'da bir sabah daha trafik yoğunluğuyla başladı. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da trafik yüzde 60'a ulaştı. Ana arterlerdeki trafik yoğunluğu İstanbulluların çilesi oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beylerbeyi ve Altunizade'de trafik durma noktasına geldi.
Milyonlarca İstanbullu megakentte trafik çilesiyle yaşamaya çalışıyor. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay İstanbul trafiğindeki son gelişmeleri aktardı.
Sabahın erken saatlerinde yola çıkanlar özellikle köprü bağlantılarında yolda kaldı.
TRAFİK YÜZDE 60
Eğitim ve iş için yola çıkan İstanbullular adeta yolda kaldı. Her geçen dakika artan trafik vatandaşları çileden çıkardı.
Ana arterlerdeki yoğunlu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beylerbeyi ve Altunizade'de trafik durma noktasına geldi.
İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı.
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