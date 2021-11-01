Yunanistan’a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir Selçuk ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 şüpheli, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın ortak çalışmasında, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan ve aralarında meslekten ihraç doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişinin, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlandığı belirlendi.

Dün akşam saatlerinde Pananos sahiline gelen Y.Y., S.K., S.A., H.B., H.K.Y. ve M.A., bölgede konuşlanan ekipler tarafından gözaltına alındı..

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.