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Son dakika: FETÖ'den aranan eski polis ve asker yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2021
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Son dakika: FETÖ’den aranan eski polis ve asker yakalandı

Son dakika haberine göre haklarında FETÖ üyesi olma suçundan yakalama kararı olan eski polis ve asker, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adreslerinde kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan polis memurluğundan ihraç edilen İ.D.'nin Bornova ve Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde Astsubay iken ihraç edilen B.B'nin Torbalı ilçelerinde bulundukları bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda 26-27 Ekim tarihlerinde operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheli iki kişiyi kıskıvrak yakaladı.

İHRAÇ POLİS TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden ihraç asker B.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ihraç polis memuru İ.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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