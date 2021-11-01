Son dakika: Türkiye’de bir ilk! PCR testinde yeni uygulama

Burada, vatandaşlarımız hiçbir sağlık kuruluşunda sıraya girmeden araçlarıyla açık alanda hızlı bir şekilde test verecekler. Burada, bir sağlık tesisinde olabilecek bir bulaşın önüne geçmiş olacağız. Trafik sıkıntısı çekmeden kendi araçlarının içinde çok kolay, çok pratik şekilde testlerini alacağız."