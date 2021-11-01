Başkan Erdoğan, şehit er Çiftçi’nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Bekar olan şehit Çiftçi için helallik alındı. Ardından Çiftçi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mahalle mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.