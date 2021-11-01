Başkan Erdoğan, şehit er Çiftçi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, Hakurk'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Çiftçi'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin cenazesi, hastaneden alındıktan sonra Boynuyoğunlu Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.
Bekar olan şehit Çiftçi için helallik alındı. Ardından Çiftçi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mahalle mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Şehidin babası Fehmi ve annesi Elif Çiftçi'nin ayakta güçlükle durduğu görüldü.
Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit İslam Çiftçi'nin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş hangi mahallede çekiliyor? Hangi semtte, mahalle konumu neresi?
- 2 Kasım Salı EDHO var mı yok mu? ATV yayın akışı bu hafta EDHO var mı?
- Kasım ara tatili ne zaman? 2021-2022 Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? İlköğretim, ortaokul, lise...
- Yeni yıl zamla başlayacak! Emekli maaş zammında 2000 yılı detayı! En az yüzde 4.23 artış kapıda!
- Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? S. Lizbon BJK hangi kanalda?
- Semra Dinçer neden öldü? Kuzey Güney'in Handan'ı Semra Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
- Beklenen açıklama: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Alparslan (Uyanış) Büyük Selçuklu bugün (1 Kasım) var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?
- Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Öğretmenler Günü hafta içi mi hafta sonu mu?
- Dilek Erbahar kimdir? TÜBİTAK’ta çalışan Dilek Dündar Erbahar neden öldü?
- Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil internet neden açılmıyor? Denizbank müşteri hizmetleri numarası kaç?