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Başkan Erdoğan, şehit er Çiftçi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

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Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Başkan Erdoğan, şehit er Çiftçi’nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, Hakurk'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Çiftçi'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin cenazesi, hastaneden alındıktan sonra Boynuyoğunlu Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Bekar olan şehit Çiftçi için helallik alındı. Ardından Çiftçi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mahalle mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin babası Fehmi ve annesi Elif Çiftçi'nin ayakta güçlükle durduğu görüldü.



Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit İslam Çiftçi'nin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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