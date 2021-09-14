PCR testi uygulaması başladı! Laboratuvarlarda yoğunluk var mı?
ÖZEL HABER A Haber
6 Eylül'den itibaren toplu taşıma ve iş yerleri için aşı olmayanlara PCT testi zorunluluğu getirilmişti. Peki laboratuvarlarda yoğunluk var mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altuğ’un konuğu olan laboratuvar koordinatörü olan Dr. Fevzi Nuri Aydın A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Dr. Fevzi Nuri Aydın'ın öne çıkan açıklamalar:
"6 Eylül'de başlayan uygulama sonrası bizim iş yükümüz yaklaşık olarak yüzde 40 oranında arttı. Biz bu süreç öncesinde yaklaşık 6 bin çalışırken şu anda 8-10 bin bandına çıkmış durumdayız.
Bu da daha kritik hastaların çalışma süresini uzatıyor. Eğer aşılanmalar yapılırsa bizim açımızdan da hastalar açısında da durum çok daha iyi olacaktır.
Biz burada çalışmalarımızı 3 saat içerisinde sonuçlandırıp hastalara ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Aşınlama bu noktada çok önemli çünkü taramalar devam ediyor."
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