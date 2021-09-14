PCR testi uygulaması başladı! Laboratuvarlarda yoğunluk var mı?

Biz burada 7/24 olarak 6 vardiya ve 65 kişi olarak çalışıyoruz. Burada nerdeyse uyumadan çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'nin en büyük laboratuvarlardan biri ve Ankara'nın 3'te 2'sini biz çalışıyoruz.