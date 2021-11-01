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Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den açıklama geldi

Dünyanın her yerine yayılan ve milyonlarca kişinin ölmesine neden olan koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile adlarından söz ettiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den yeni Kovid-19 açıklaması geldi. Türeci ve Şahin, milyonların merak ettiği 'koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna net cevap verdi.

Dünyada ilk onaylanan koronavirüs aşısı olan Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren Prof.Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den koronavirüsün geleceğine dair önemli açıklamalar geldi. 'Koronavirüs ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt veren ikili "Bu zor bir soru çünkü virüs hakkında, aşıya nasıl tepki verdiği hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Salgının ne zaman sona ereceğini söylemek için bu bilgiye ihtiyacımız var" dedi.

NE ZAMAN BİTECEK?

Dünyanın merak ettiği 'koronavirüs salgını ne zaman sona erecek?' sorusuna yanıt veren Özlem Türeci, "Bu zor bir soru, çünkü virüs ile ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz ve virüsün aşıya nasıl tepki gösterdiğinin değiştiğini öğreniyoruz. Salgının ne zaman biteceğine dair tahminde bulunmak için bu bilgiye ihtiyacımız var. Fakat şu an şimdiden kademeli olarak normalleşmeye başladığımızı söyleyebilirim. Şu an bunu hissediyoruz. Virüsle baş etmeyi öğreniyoruz. Birçoğumuz aşı oldu ve yeni özgürlükler kazandı. Nüfusun daha büyük kısmı bağışıklık kazandıkça daha özgürce hareket edebilir ve normalleşebiliriz" dedi.

BİRKAÇ YIL DAHA ARAMIZDA OLACAK

Koronavirüsün birkaç yıl daha olacağını dile getiren Türeci, "Henüz yanıtı net olmayan sorular var. Gelecekte şu anki aşılara bağışıklık kazanmış varyantların olup olmayacağını ve bu aşıların değiştirilmesine ihtiyaç olup olmadığını izleyeceğiz. Zaman içinde Covid1-19 yılda bir kez ya da iki yılda bir kez aşı olunan grip gibi olacak. Koronavirüs daha da yönetilebilen bir virüs olacak" dedi.

AŞININ DEĞİŞTİRİLMESİNE GEREK YOK

Uğur Şahin ise yeni varyantlara karşı ufak gruplarla yeni aşıların test edildiğini açıkladı. Güney Afrika varyantı ile ilgili çalışmanın kısmen bittiğini belirten Şahin, Delta varyantı ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Şahin, "Şu an aşının değiştirilmesine gerek yok. Fakat biz yeni varyantlar için aşı geliştirebildiğimizi ve onları klinik olarak test edebildiğimizi ve şu an kullandığımız aşılar gibi onların da güvenilir olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

Şahin, "Eğer gelecek birkaç yılda yeni bir varyant ortaya çıkarsa aşıyı adapte edebiliriz ve gerekli prosedürleri hızlıca yapabiliriz. Biz sakince aşının her iki yılda bir yeni bir mutasyona karşı değişmesi gerekirse yapabileceğimizi bilmek istiyoruz" dedi.

AŞI OLMAYANLARA ÖNERİ

Uğur Şahin, bu kadar aşıya rağmen insanların aşı olmayı reddetmesiyle ilgili olarak, "İnsanların aşı olmaması hayal kırıklığı yaratmıyor. Biz şeffaf bir şekilde bilgi sağlıyoruz. Uzmanların medyada kendilerini ifade etmesi iyi bir şey. Benim önereceğim tek bir şey var o da tek taraflı bilgiye bakmamaları ve mümkünse iyi bir karar verebilmeleri için olabildiğinde geniş bir şekilde bilgi almaları" ifadesini kullandı.

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