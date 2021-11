Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den açıklama geldi

NE ZAMAN BİTECEK?

Dünyanın merak ettiği 'koronavirüs salgını ne zaman sona erecek?' sorusuna yanıt veren Özlem Türeci, "Bu zor bir soru, çünkü virüs ile ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz ve virüsün aşıya nasıl tepki gösterdiğinin değiştiğini öğreniyoruz. Salgının ne zaman biteceğine dair tahminde bulunmak için bu bilgiye ihtiyacımız var. Fakat şu an şimdiden kademeli olarak normalleşmeye başladığımızı söyleyebilirim. Şu an bunu hissediyoruz. Virüsle baş etmeyi öğreniyoruz. Birçoğumuz aşı oldu ve yeni özgürlükler kazandı. Nüfusun daha büyük kısmı bağışıklık kazandıkça daha özgürce hareket edebilir ve normalleşebiliriz" dedi.