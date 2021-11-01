Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den açıklama geldi
Dünyanın her yerine yayılan ve milyonlarca kişinin ölmesine neden olan koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile adlarından söz ettiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den yeni Kovid-19 açıklaması geldi. Türeci ve Şahin, milyonların merak ettiği 'koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna net cevap verdi.
Dünyada ilk onaylanan koronavirüs aşısı olan Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren Prof.Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den koronavirüsün geleceğine dair önemli açıklamalar geldi. 'Koronavirüs ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt veren ikili "Bu zor bir soru çünkü virüs hakkında, aşıya nasıl tepki verdiği hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Salgının ne zaman sona ereceğini söylemek için bu bilgiye ihtiyacımız var" dedi.
NE ZAMAN BİTECEK?
Dünyanın merak ettiği 'koronavirüs salgını ne zaman sona erecek?' sorusuna yanıt veren Özlem Türeci, "Bu zor bir soru, çünkü virüs ile ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz ve virüsün aşıya nasıl tepki gösterdiğinin değiştiğini öğreniyoruz. Salgının ne zaman biteceğine dair tahminde bulunmak için bu bilgiye ihtiyacımız var. Fakat şu an şimdiden kademeli olarak normalleşmeye başladığımızı söyleyebilirim. Şu an bunu hissediyoruz. Virüsle baş etmeyi öğreniyoruz. Birçoğumuz aşı oldu ve yeni özgürlükler kazandı. Nüfusun daha büyük kısmı bağışıklık kazandıkça daha özgürce hareket edebilir ve normalleşebiliriz" dedi.
BİRKAÇ YIL DAHA ARAMIZDA OLACAK
Koronavirüsün birkaç yıl daha olacağını dile getiren Türeci, "Henüz yanıtı net olmayan sorular var. Gelecekte şu anki aşılara bağışıklık kazanmış varyantların olup olmayacağını ve bu aşıların değiştirilmesine ihtiyaç olup olmadığını izleyeceğiz. Zaman içinde Covid1-19 yılda bir kez ya da iki yılda bir kez aşı olunan grip gibi olacak. Koronavirüs daha da yönetilebilen bir virüs olacak" dedi.
AŞININ DEĞİŞTİRİLMESİNE GEREK YOK
Uğur Şahin ise yeni varyantlara karşı ufak gruplarla yeni aşıların test edildiğini açıkladı. Güney Afrika varyantı ile ilgili çalışmanın kısmen bittiğini belirten Şahin, Delta varyantı ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Şahin, "Şu an aşının değiştirilmesine gerek yok. Fakat biz yeni varyantlar için aşı geliştirebildiğimizi ve onları klinik olarak test edebildiğimizi ve şu an kullandığımız aşılar gibi onların da güvenilir olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.
Şahin, "Eğer gelecek birkaç yılda yeni bir varyant ortaya çıkarsa aşıyı adapte edebiliriz ve gerekli prosedürleri hızlıca yapabiliriz. Biz sakince aşının her iki yılda bir yeni bir mutasyona karşı değişmesi gerekirse yapabileceğimizi bilmek istiyoruz" dedi.
AŞI OLMAYANLARA ÖNERİ
Uğur Şahin, bu kadar aşıya rağmen insanların aşı olmayı reddetmesiyle ilgili olarak, "İnsanların aşı olmaması hayal kırıklığı yaratmıyor. Biz şeffaf bir şekilde bilgi sağlıyoruz. Uzmanların medyada kendilerini ifade etmesi iyi bir şey. Benim önereceğim tek bir şey var o da tek taraflı bilgiye bakmamaları ve mümkünse iyi bir karar verebilmeleri için olabildiğinde geniş bir şekilde bilgi almaları" ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş hangi mahallede çekiliyor? Hangi semtte, mahalle konumu neresi?
- 2 Kasım Salı EDHO var mı yok mu? ATV yayın akışı bu hafta EDHO var mı?
- Kasım ara tatili ne zaman? 2021-2022 Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? İlköğretim, ortaokul, lise...
- Yeni yıl zamla başlayacak! Emekli maaş zammında 2000 yılı detayı! En az yüzde 4.23 artış kapıda!
- Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? S. Lizbon BJK hangi kanalda?
- Semra Dinçer neden öldü? Kuzey Güney'in Handan'ı Semra Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
- Beklenen açıklama: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Alparslan (Uyanış) Büyük Selçuklu bugün (1 Kasım) var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?
- Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Öğretmenler Günü hafta içi mi hafta sonu mu?
- Dilek Erbahar kimdir? TÜBİTAK’ta çalışan Dilek Dündar Erbahar neden öldü?
- Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil internet neden açılmıyor? Denizbank müşteri hizmetleri numarası kaç?