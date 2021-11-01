Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına mesaj! Türk Konseyi'nin küresel ölçekteki itibarı yükseliyor
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan "Yargı organlarımızın diyalog zemini oluşturması önemli" dedi. Türk dünyasına mesaj veren Başkan Erdoğan, "Türk Konseyi'nin küresel ölçekteki itibarı yükseliyor" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Başsavcılar Şurası için açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirilen Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'na gönderdiği mesajda, "Terörizm, düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin arttığı bir dönemde; yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'na video mesaj gönderdi. Şuranın, Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Bundan 12 yıl önce kurduğumuz Türk Konseyi, birlik ve beraberliğimizin sembollerinden biridir. 12 senelik süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin küresel ölçekteki itibarı da giderek yükseliyor. Türk Konseyi yeni katılımlarla gücünü artırırken bölgesel bir iş birliği formatından çıkıp uluslararası bir yapıya kavuşuyor. Konseyimizle iş birliği yapmak ve konseyimize gözlemci olmak isteğini dile getiren ülkelerin sayısı da günden güne çoğalıyor" diye konuştu.
'YENİ İŞ BİRLİĞİ ZORUNLULUK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası ülkeleri bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken diğer taraftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilat olan Türk Keneşi'nin dayanışmasını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler; ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni iş birliği yolları geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunu göstermiştir. Nitekim bu amaçla kısa süre önce ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da yetkin isimlerin katılımıyla Türk Konseyi Medya Formunu gerçekleştirdik. Forum kapsamında yapılan tartışmalarla iletişim meselesinde güçlü ve zayıf yanlarımızı tespit etme imkanı bulduk. Ülkelerimizi hedef alan dezenformasyon kampanyalarıyla mücadelede ilgili birimlerimizin etkinliğini artıracak kritik kararlar aldık. Medya Forumu'nun hemen akabinde bugün de Bakü'de Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Terörizm, düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin arttığı bir dönemde; yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz. Cumhuriyet başsavcılıklarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını artıracak, iletişimi ve iş birliğini çok daha etkin hale getirecek bu tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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