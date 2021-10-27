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Son dakika | Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakayı ele verdi

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Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Son dakika | Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ’cü yakayı ele verdi

Son dakika haberi...MSB: Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları'nın, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Yakalanan kişilerin, FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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