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Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ sanığı yakalandı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 29.10.2021
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Gaziantep’te 6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ sanığı yakalandı

Son dakika haberine göre... Gaziantep'te, FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalanarak tutuklandı. Firari FETÖ'cü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 hapis cezası ile aranan firarinin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler firariyi yakalayarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari FETÖ'cü tutuklanarak cezaevine konuldu.

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