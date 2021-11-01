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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 81 ile yeni nöbet talimatı

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Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 81 ile yeni nöbet talimatı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca imzasını taşıyan “Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri” başlıklı resmi yazı 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi. Hekimliğin yüksek dikkat gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan Koca, çalışma saatleri konusunda insanı fiziken, ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Koca ayrıca konuya ilişkin alınan yeni kararı da açıkladı. Hastanede nöbet kuralları değişti mi? Yeni nöbet kuralları neler? İşte detaylar...

"Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri" başlıklı resmi yazı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi.

ÇALIŞMA SAATLERİ FİZİKEN VE RUHEN ZORLAMAMALI

"Bilindiği üzere, yataklı tedavi kurumlarımızda hizmetlerin günün 24 saati kesintisiz yürütülmesi esastır. Sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla normal çalışma saatleri dışındaki hizmetler; personel sayısı ve hizmetin niteliği de dikkate alınarak, vardiya veya nöbet şeklinde yürütülür. Fakat hekimlik nitelikli emek, yüksek dikkat gerektiren bir meslek olduğu için, çalışma saatlerinde insanı fiziken, ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerekir.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde "Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir." hükmü ile hemen ardından, (e) bendinde "Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez." hükmü yer almaktadır. Mecburiyetler dışında yoruma açık değildir.

3 GÜNDE BİRDEN DAHA SIK OLMAYACAK

Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki uzmanlık öğrencilerinin; eğitime alınması, çalışma usul ve esasları 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği" kapsamında yürütülmektedir. Uzmanlık eğitimi görenlerin nöbet hizmetleri, bu yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında; "Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir." hükmü ile belirlenmiştir. Bakanlığımızın 21.10.2016 tarihli ve E.02-4523 (2016/19) sayılı Genelgesinin 3 üncü maddesinde de bu hususa özen gösterilmesine dikkat çekilmiştir.

KURALLARA BAĞLILIK ÇAĞRISI

Bu çerçevede, ilinizin Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetlerinin yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, iş yükü dağılımında alışkanlıklar yerine kurallara hakkaniyetli bağlılık için azami hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

Dr. Rümeysa Berin Şen açıklaması

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