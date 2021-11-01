SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu | 1 Kasım 2021 vaka ve vefat rakamları
SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2021 Pazartesi tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloda yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabında yorumladı. Peki son 24 saatte vaka, vefat ve aşılama rakamları ne kadar oldu? İşte detaylar...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2021 Pazartesi tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloda yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabında yorumladı.
Peki, son 24 saatte vaka, vefat ve aşılama rakamları ne kadar oldu? İşte detaylar...
VAKA VE VEFAT SAYILARI
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Koca, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." dedi.
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