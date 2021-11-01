SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu | 1 Kasım 2021 vaka ve vefat rakamları

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." dedi.