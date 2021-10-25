Son dakika: Ankara Şehir Hastanesi'nden Dr. Rümeysa Berin Şen hakkında açıklama! Provokasyonlar yalanlandı
Son dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen hakkında çıkan provokasyonları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır." denildi.
Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" açıklamasını yaptı.
ANKARA TABİPLER ODASI BAŞLATTI
Dr. Rümeysa Berin Şen'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Ankara Tabipler Odası'nın Twitter adresinden provokatif paylaşımlara yer verildi.
Algı operasyonu başlatan Ankara Tabipler Odası'na cevap Ankara Şehir Hastanesi'nden geldi.
Ankara Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" denildi.
Detaylar gelecek...
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