İBB aracı scooter kullanan Ahmet Demirtaş’a çarptı! "Ne İBB Başkanı ne de İSTAÇ Genel Müdürü ‘geçmiş olsun’ dedi"

...Kaza da olabilir buraya kadar her şey normal. Tabii bu kazanın üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ne de İSTAÇ Genel Müdürü, güvenlik arkadaşımız Ahmet Demirtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulunmamıştır. Arayıp sormamıştır...

...Günün sonunda bugün itibari ile bana gelen bir haberde, tabi bu yaptıkları yetmiyormuş gibi Ahmet Demirtaş kardeşimden de 'elektrikli scooter bizim aracımıza zarar verdi' diye 6 bin 580 TL para talep edilmiştir. Tabi bizler de belediyecilik yapıyoruz. Kaza olabilir. Ancak bu cezai işlemi gerçekleştirmek ne kadar ahlakidir, ne kadar vicdanidir ne kadar insanidir ne kadar İslamidir? Ben İstanbul kamuoyunun takdirine sunuyorum."













