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CHP'li Atakum Belediyesinde büyük skandal! Son tüketim tarihi geçen ürünleri vatandaşa dağıttılar! Cemil Deveci'nin konuşması gündem oldu

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Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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CHP’li Atakum Belediyesinde büyük skandal! Son tüketim tarihi geçen ürünleri vatandaşa dağıttılar! Cemil Deveci’nin konuşması gündem oldu

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Deveci koronavirüs nedeniyle maddi anlamda zorluk yaşayan ailelere büyük marketlerden son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin destek amacıyla verildiğini bizzat ifade etti. Deveci “Büyük marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerini ve diğer ev ihtiyaçlarını gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" dedi.

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin yardıma ihtiyaç vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

SON KULLANMA TARİHLERİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ VATANDAŞA VERDİ

Deveci açıklamasında büyük marketlerde yer alan ve son kullanma tarihleri geçmiş ürünlerin belediye tarafından satın alınarak desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara verildiğini ifade etti.

BÜYÜK MARKETLERDEN ALIP...

Deveci "Büyük marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerini ve diğer ev ihtiyaçlarını gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR"

Deveci geçmiş dönemlerde yapttığı açıklamada "Bu destekleri hayata geçirirken hep 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' sözünü hatırlatıyorum. Bizim şu dönemde her zamankinden daha fazla toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız var. Atakum halkı bu süreçte dayanışmanın anlamını çok iyi bir şekilde kavradı. Zor günler geçiriyoruz ama aynı zamanda komşuluk hukukunun da önemini anladık." demişti.

BELEDİYE ZARARA KOŞTU

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin çöp toplama işinden idareyi 20 ayda 8 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıkmıştı.

Samsun Atakum Belediyesi'nde tartışmalara neden olan ve 2018 yılında açılan çöp ihalesini Cihan Temizlik şirketi kazandı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin 2019 yılında göreve gelmesinin ardından aylık 719 bin lira ödenen şirket devre dışı bırakılarak, aynı iş aylık 1 milyon 70 bin lira bedelle Ankara merkezli Yeni Vizyon şirketine verildi. Atakum Belediyesi'nin 20 aylık süreçte aynı firmaya yaklaşık 8 milyon lira fazla ödeme yapıldığı öğrenildi. Kamu zararına sebep olan ihaleye tepki gösteren AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ise "Parti olarak girişimlerimiz dikkate alınmadı ve ilçe halkının parası havaya gitti" dedi.

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