CHP’li Atakum Belediyesinde büyük skandal! Son tüketim tarihi geçen ürünleri vatandaşa dağıttılar! Cemil Deveci’nin konuşması gündem oldu

BÜYÜK MARKETLERDEN ALIP...

Deveci "Büyük marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerini ve diğer ev ihtiyaçlarını gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR"

Deveci geçmiş dönemlerde yapttığı açıklamada "Bu destekleri hayata geçirirken hep 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' sözünü hatırlatıyorum. Bizim şu dönemde her zamankinden daha fazla toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız var. Atakum halkı bu süreçte dayanışmanın anlamını çok iyi bir şekilde kavradı. Zor günler geçiriyoruz ama aynı zamanda komşuluk hukukunun da önemini anladık." demişti.