Avrupa PKK’ya ne talimat verdi? Terörist Duran Kalkan duyurdu! Ateşkes yok savaşmayı sürdürün...

ATEŞKES İLAN EDİLMEYECEK

Kalkan, "Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü." ifadesini kullandı.

CHP HDP'YE MUHTAÇ

Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP'nin HDP'ye muhtaç olduğu, ittifakın devam etmesi gerektiği söyledi. HDP'nin son seçimlerde CHP'nin önünü açtığını belirten Kalkan, "Mesela HDP'nin bu çıkışı; bazı CHP'liler ters yorumlayabilir ama öyle değil, CHP'lilerin de önünü açtı. Güçlendirdi. İrade kazandırdı. Yoksa AK Parti-MHP'nin koltuk değneği olmuştu yani. Demokratik çıkış, demokratik öncülük tabii ki bir irade kazandırıyor onlara da. Bu bakımdan HDP'ye muhtaçtırlar. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler." ifadelerini kullandı.