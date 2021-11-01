Avrupa PKK'ya ne talimat verdi? Terörist Duran Kalkan duyurdu! Ateşkes yok savaşmayı sürdürün...
PKK’nın kurucularından olan terörist elebaşı Duran Kalkan PKK'ya yakın bir siteye verdiği röportajda PKK'nın Avrupa tarafından desteklendiğini ifade ederken, Avrupa ülkelerinin kendilerinden taleplerini de açıkladı. Kalkan Avrupa ülkelerinden kendilerine "Ateşkes ilan etmeyin, savaşı sürdüreceksiniz" talimatı geldiğini belirtti.
Terör örgütü PKK'nın kurucularından olan terörist elebaşı Duran Kalkan, örgüte yakın bir siteye verdiği röportajda PKK'nın Avrupa tarafından desteklendiğini ifade etti.
DEFALARCA DAYATMALARDA BULUNDULAR
Röportajında PKK'nın arkasında Avrupa'nın olduğunu itiraf eden Kalkan, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu" dedi.
ATEŞKES İLAN EDİLMEYECEK
Kalkan, "Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü." ifadesini kullandı.
CHP HDP'YE MUHTAÇ
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP'nin HDP'ye muhtaç olduğu, ittifakın devam etmesi gerektiği söyledi. HDP'nin son seçimlerde CHP'nin önünü açtığını belirten Kalkan, "Mesela HDP'nin bu çıkışı; bazı CHP'liler ters yorumlayabilir ama öyle değil, CHP'lilerin de önünü açtı. Güçlendirdi. İrade kazandırdı. Yoksa AK Parti-MHP'nin koltuk değneği olmuştu yani. Demokratik çıkış, demokratik öncülük tabii ki bir irade kazandırıyor onlara da. Bu bakımdan HDP'ye muhtaçtırlar. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler." ifadelerini kullandı.
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