Son dakika: Hakkari’de şehit İslam Çiftçi için tören düzenlendi

Kahramanmaraş Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi Kuzey Irak sorumluluk sahasında 2 kilometre batısında emniyet faaliyeti icra edilirken bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı Derecik sahra ve sıhhiye hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Ekim 2021 tarihinde şehit oldu.