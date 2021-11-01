Son dakika: Hakkari’de şehit İslam Çiftçi için tören düzenlendi
Son dakika haberi... Kuzey Irak Bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi.
Kahramanmaraş Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi Kuzey Irak sorumluluk sahasında 2 kilometre batısında emniyet faaliyeti icra edilirken bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı Derecik sahra ve sıhhiye hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Ekim 2021 tarihinde şehit oldu.
Şehit için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Ardından şehidin naaşı dualar eşliğinde ambulansla memleketine uğurlandı.
Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adalet Komisyon Başkanı Cenk Akbaş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ve askerler katıldı.
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