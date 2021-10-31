PKK'nın finans ayağına ağır darbe! 5 ayda 120 zanlı...
Türkiye'nin terörle mücadelesi her alanda tüm hızıyla sürüyor. İçişleri Bakanlığı PKK'ya karşı yapılan operasyonlar hakkında açıklama yaptı. PKK/KCK'nın finansmanı soruşturmasında yaklaşık 5 ayda 120 zanlı tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucudan elde edilen geliri terör örgütü PKK/KCK'ya aktaran şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli "terörizmin finansmanı" soruşturmasında yaklaşık 5 ayda 120 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı birliklerince Eren-2 Operasyonları çerçevesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edilen geliri PKK/KCK'ya aktaran şüphelilere yönelik "terörizmin finansmanı" operasyonlarının icra edildiği belirtildi.
Bu kapsamda 26 Mayıs-20 Ekim tarihlerinde Diyarbakır merkezli olarak Adana, Ankara, İzmir, İstanbul, Aydın ve Bursa'daki 300 adrese operasyonlar düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan 154 şüpheliden 120'sinin tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada operasyonlarda 459 kilo 777 gram toz ve 3 kilo 643 gram kubar esrar, 23 bin 503 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtilerek, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği vurgulandı.
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