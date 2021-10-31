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Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor bulundu mu? 69 gündür kayıptı! Bilsen Pirpor nasıl öldü, katili kim?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2021
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Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor bulundu mu? 69 gündür kayıptı! Bilsen Pirpor nasıl öldü, katili kim?

Bilsen Pirpor bulundu mu? Bilsen Pirpor kimdir? Bilsen Pirpor nasıl öldü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Bilsen Pirpor olayında yeni bir gelişme yaşandı. 7 yıl önce eşini kaybeden 58 yaşındaki Pirpor 69 gündür aranıyordu. Polisin harekete geçtiği olayda Pirpor’un cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Talihsiz kadının cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Peki; Bilsen Pirpor nasıl öldü? Bilsen Pirpor katili kim?

Bilsen Pirpor bulundu mu? Bilsen Pirpor nasıl öldü? 69 gündür kayıp olan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Bilsen Pirpor kimdir? Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Kırklareli'nde 69 gün önce kaybolan 58 yaşındaki kadının, evine 17 kilometre uzaklıkta bulunan bir dere kenarında cesedinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Peki; Bilsen Pirpor katili kim?

BİLSEN PİRPOR BULUNDU MU?

Kırklareli'nde 69 gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Pirpor'un yakınları "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılmıştı.

Dere yatağı kenarında bulunan cesedin sol kolunda dövme olduğu ve talihsiz kadına ait olduğu belirtildi. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Pirpor'un cenazesine kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

NE OLMUŞTU?

7 yıl önce eşini kaybeden ve 21 Ağustos sabahı "Eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı öne sürülen Pirpor'dan bir daha haber alınamamıştı.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım'ın canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri tepki çekmişti.

Müge Anlı da Yıldırım'ın bazı ifadelerine tepki gösterdi. Öte yandan Yıldırım'ın kendisinden 41 yaş küçük genç bir kızla görüştüğü de ortaya çıkmıştı.

Kırklareli Lüleburgaz'da yaşayan Bilsen Pirpor'un sevgilisi Yüksel Yıldırım'ın iddiasına göre, talihsiz kadın "Ölen eski kocamı rüyamda gördüm. Ben de öleceğim" diyerek evden ayrıldı.

Haftalardır ulaşamadıkları kayıp kadını aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyen endişeli aile, kızlarının sevgilisi Yüksel Yıldırım'ın ifadelerine ve şüpheli davranışlarına dikkat çekti.

Müge Anlı, programda Pirpor'un cenazesinin evine 17 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında bulunduğunu açıkladı.

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