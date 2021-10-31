Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor bulundu mu? 69 gündür kayıptı! Bilsen Pirpor nasıl öldü, katili kim?

Bilsen Pirpor bulundu mu? Bilsen Pirpor nasıl öldü? 69 gündür kayıp olan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Bilsen Pirpor kimdir? Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Kırklareli'nde 69 gün önce kaybolan 58 yaşındaki kadının, evine 17 kilometre uzaklıkta bulunan bir dere kenarında cesedinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Peki; Bilsen Pirpor katili kim?