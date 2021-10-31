Başkan Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Görüşme saati belli oldu

"İSABETLİ OLACAK"

"Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de tabii ki en önemli maddemiz; malum bizim F-35 konumuz var. F-35'le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili olarak da tabii ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bu konuda mükaleme ne getirecek ne götürecek; onu kendileriyle görüşerek öğreneceğiz. Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var. Bize F-16 verme konusunda gelen bazı bilgiler… Bize gelen bilgi, bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde. Bu doğru mudur, değil midir; bunları kendilerinden öğreneceğiz. En üst düzeyde de bunu tabii benim Sayın Biden ile konuşmam isabetli olacaktır. Eğer böyleyse ona göre bir anlaşma yoluna gitmiş olacağız."

Roma'da bulunan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı iki liderin görüşmesinde neler konuşulacağını canlı yayında aktardı. Keşaplı, görüşme F-16'lar ve savunma konuları ele alınacağını bildirdi.

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ BÜYÜKELÇİLERİN GERİ ADIMI

ABD öncülüğündeki 10 ülkenin büyükelçisi Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala konusundaki skandal bildiriye imza atmış ve "Kavala derhal serbest bırakılmalı" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

10 büyükekçiye başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla kınanmış hatta Başkan Erdoğan "Personan non grata" ilan edileceklerini de bildirmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini duyurdu.

ABD'nin ardından Kanada Büyükelçiliği de açıklama yaparak Viyana Sözleşmesi'ne vurgu yaptı ve "Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadelerini kullandı. ABD ve Kanada'nın ardından açıklama yapan diğer büyükelçiliklerden de geri adım geldi.

Başkan Erdoğan da ABD ve diğer büyükelçiliklerden gelen özür paylaşımlarının ardından büyükelçilerin artık daha dikkatli olması gerektiğini ifade etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN G20'DEKİ TEMASLARI

Zirveye katılan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile ayaküstü sohbet etti.