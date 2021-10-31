Kürşat Yılmaz kimdir? Tahliye edilen Kürşat Yılmaz nereli, kaç yaşında? Kürşat Yılmaz suçları nelerdir?
Gece yarısı tahliye edilen yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz kimdir? Güvenlik gerekçesiyle gece yarısı tahliye edilen Yılmaz, 2005 yılından bu yana cezaevinde kalıyordu. Yılmaz’ın kesinleşen hapis cezası 66 yıldır. 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından ceza almıştı. Peki; Kürşat Yılmaz kimdir?
Kürşat Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Tahliye edilen Kürşat Yılmaz kimdir? Kürşat Yılmaz suçları nelerdir? Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye edildi. Kürşat Yılmaz'ın tahliyesinin ardından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan annesinin evine gittiği öğrenildi. Peki; Kürşat Yılmaz kimdir? Yılmaz, 2005 yılında toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı ve Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu.
KÜRŞAT YILMAZ NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?
2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti.
Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edildi. Kürşat Yılmaz'ın tahliyesinin ardından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan annesinin evine gittiği öğrenildi.
Kürşat Yılmaz'ın avukatı Hasan Özay, "Güvenlik sebebiyle gece yarısından sonra, erken bir saatte tahliye oldu. Saat 08.00'de bekliyorduk ancak bu şekilde tahliye gerçekleşti. Kendisi 17 seneden beri, 2005 yılından beri hapis yatmaktadır. Aldığı kesinleşen hapis cezası 66 yıldı. Bizim bu sene mayıs ve haziranda yaptığımız hukuk mücadeleleri sonucu haksız olan cezanın 35 senelik bir kısmını iade-i muhakeme yoluyla tekrar yargılanıp, beraat kararı verilip, kesinleşmek suretiyle bu ceza ortadan kaldırıldı. Kalan ceza yönünden de hukuka uygun, hak edilen, zamanında bir tahliye gerçekleşti. Başka bir sebep yok. Bu karar haziran ayında alınmıştı. Hazirandan beri süresinin dolmasını bekliyorduk. Süresi doldu ve bitti." dedi.
KÜRŞAT YILMAZ KİMDİR?
3 Mart 1960 tarihinde, Giresun'da doğan 61 yaşındaki Yakup Kürşat Yılmaz, Türkiye'deki cezaevinden üç kez (1994, Şubat 1997 ve Şubat 1998) kaçarak Temmuz 1998'de Bulgaristan'da tutuklandı. Eski Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'nun 1995 yılında öldürülmesini düzenlemekten 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İşadamı Halis Toprak'ı öldürürse cezasının iptal edileceğinin söylendiğini ve bağlantıları hakkında konuşmasını engellemek için Bulgaristan'da kendisine Hepatit C verildiğini iddia etti. Bulgaristan'a kaçtıktan sonra 2008'de Varna'da gözaltına alındı ve ardından Nisan 1999'da Türkiye'ye iade edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla 2005 yılından bu yana tutuklu bulunan Yakup Kürşad Yılmaz'ın, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yaptığı yargılamanın yenilenmesi talebini kabul etti. Mahkeme, Kürşad Yılmaz'ın 1999 ve 2005 yılları arasında işlediği iddia edilen 'hürriyeti tahdit', 'yağma' ve 'tehdit' suçlarından beraatına, infazın durdurulmasına karar verdi.
Kürşad Yılmaz'ın yargılandığı davada ilk karar, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 19 Ocak 2010'da verildi. 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Yılmaz hakkındaki karar, Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nce 2011'de kısmen bozuldu.
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