İzmir depremi kaç şiddetinde oldu? İzmir ve çevre illeri sarsan depremde tüm Türkiye, enkaz altından gelecek umutlu haberleri bekledi. Enkaz altından kurtulanlarla sevinç, hayata veda edenlerle de büyük üzüntü yaşandı. Depremin yıl dönümünde "İzmir depremi kaç şiddetinde oldu?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İzmir Seferihisar depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? İşte cevaplar...

İZMİR DEPREMİ NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kuşadası Körfezi açıklarında, Doğanbey Mahallesi'nden yaklaşık 23 kilometre güneyde Ege Denizi'nde yaşanan İzmir Depremi'nin üstünden 1 yıl geçti. 30 Ekim saat 14.51'de yaşanan depremin şiddeti 6,6 olarak açıklanmıştı.

Merkez üssü Seferihisar olan ancak özellikle Bayraklı ilçesinde yıkıma neden olan deprem nedeniyle 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı.

ENKAZ ALTINDA KÜÇÜK ELLERİYLA HAYATA KOCAMA SARILDILAR

İzmir'de tarifsiz acıların yaşandığı deprem bölgesi, enkaz yığınına dönen binaların altında kalan çocukların yaşam mücadelesine de tanıklık etti.