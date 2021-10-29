İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi hakkında paylaşımda bulundu. Muhalefetin iftiralarını hedef alan İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "Yıkacaklar, ismini değiştirecekler, yok edecekler, dediler. 'Yaptırmayacağız' dediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkımıza bir söz verdi, 'yapacağız' dedi. Verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yıkacaklar, ismini değiştirecekler, yok edecekler, dediler. 'Yaptırmayacağız' dediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkımıza bir söz verdi, 'yapacağız' dedi. Verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu. Cumhuriyetimizin 98. yılında AKM yeniden milletimizin hizmetinde." ifadesini kullandı.
Fahrettin Altun, AKM'ye ait görüntüleri, "Yıkacaklar, ismini değiştirecekler, yok edecekler dediler. 'Yaptırmayacağız' dediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkımıza bir söz verdi, 'yapacağız' dedi. Verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu. Cumhuriyetimizin 98. yılında AKM yeniden milletimizin hizmetinde." mesajıyla paylaştı.
Videoda, AKM'nin Gezi Parkı olayları sırasında tahrip edilmesi ve yeniden inşa sürecini anlatan görüntüler yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden, vatan millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacak" şeklindeki konuşması ile AKM'nin yapımı tamamlandıktan sonra çekilen görüntülerine de videoda yer verildi.
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