Yeni AKM açılış saati kaçta? Taksim Yeni Atatürk Kültür Merkezi ne zaman, saat kaçta açılacak?
Yeni AKM saat kaçta açılacak? Yeni Atatürk Kültür Merkezi açılışı heyecanla bekleniyor. 2019 Şubat ayında temeli atılan Yeni AKM'nin açılışına katılmak isteyen vatandaşlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni AKM özellikleri ve açılışı hakkında merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Yeni AKM açılış saati kaçta? 2021 Taksim Yeni Atatürk Kültür Merkezi ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte cevaplar...
Taksim Yeni AKM açılış saati kaçta? İstanbul Taksim'deki Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılışı için geri sayım başladı. Açılış için hazırlıklar tamamlanırken, Yeni AKM'nin özellikleri ve açılış saati merak edilmeye başlandı. AKM'nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı. Peki, Yeni AKM açılış saati kaçta? 2021 Taksim Yeni Atatürk Kültür Merkezi ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte merak edilenler...
TAKSİM ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NE ZAMAN AÇILAACAK?
Taksim'de, yapımında sona gelinen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış tarihi belli oldu. 10 Şubat 2019'da temeli atılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünde hizmete açılacak.
YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ÖZELLİKLERİ
AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alıyor.
AKM'nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı.
Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla yeşil çatı sistemi yapıldı.
Yeni AKM'de bulunan büyük salon olarak adlandırılan opera salonu yaklaşık 4 bin 500 metrekare fuaye alanına ve 2040 kapasiteli salona sahip. Salonun sahnesindeki çukur ise 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte.
Sahne mekaniği ve sistemleri dünyanın en önde gelen teknolojisine sahip olup, 65 metre sahne derinliğinde, 4 ana sahne asansörü yan ve arka sahnelerde 13 kompansatör asansörü ve üzerlerinde yer alacak 4 hareketli vagondan oluşuyor. Ayrıca ana sahne üzerinde 1 adet döner sahne vagonu yer alıyor. AKM'nin bütün salonları akustik, ses, ışık ve görüntü sistemleri olarak en üst seviyede malzemelerle donatıldı.
Ayrıca AKM'deki salonların hepsi akustik olarak dizayn edilerek kurulacak orkestra kabuğu ile konser verilmesine de olanak sağlıyor.
Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı da hatırasını korumak adına aslına uygun şekilde yapılan merkezde, yine eski binanın opera fuayesindeki döner merdiven aslına uygun inşa edildi.
AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme, cam doğrama, yer kaplama işleri tamamlandı.
5 bloktan oluşan ve 30 bin metrekare arsa üzerine kurulu, 95 bin metrekare kapalı alana sahip AKM'nin cephesi ve iç mekanlarındaki doğal taş kaplamalarının tamamı bitirildi.
AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alıyor.
Ayrıca AKM'de yapılan prova salonları, kayıt stüdyosu ve solist ve orkestra çalışma odaları akustik olarak modern bir şekilde dizayn edildi.
PROJENİN İÇİNDE KÜLTÜR SOKAĞI DA BULUNUYOR
AKM projesinin içerisinde yer alan Kültür Sokağı'nda sanat galerisi, sinema, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunuyor.
AKM projesinin bir diğer önemli yanı da Taksim Meydanı'ndan İTÜ Taşkışla Fakültesi ile Atatürk Kitaplığına bağlanarak bölgeye 24 saat yaşayan bir alanı da kazandırdı.
Taksim'e yapılan yeni AKM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak.
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