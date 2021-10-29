AUKUS krizi sonrası Biden ve Macron ilk kez bir araya geldi! "Beceriksizce davrandık"

Macron ayrıca, "G20'nin gündeminde yer alacak temel uluslararası meseleler iklim değişikliği, dijital sektör ve sağlık konuları üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca kilit bir konu olan silah kontrolü konusunu da ele alacağız" dedi.



AUKUS KRİZİNDE NELER YAŞANDI?



Avustralya, Fransız Naval şirketi tarafından Avustralya'ya konvansiyonel 12 denizaltı yapımını içeren 56 milyar Euro değerindeki Taarruz Denizaltı Programı'nı iptal ederek ABD ve İngiltere ile AUKUS adındaki ortak güvenlik anlaşmasına imza atmıştı.

AUKUS olarak bilinen Avustralya, İngiltere ve ABD arasında güvenlik anlaşmasının imzalanması transatlantik müttefikler arasında gerilime neden olmuştu. Fransa, Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırmıştı.