ABD'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız
ABD Temsilciler Meclisi tarafından yapılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutladı. Açıklamada "Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişiminde yer alan stratejik konumda Müslüman çoğunluklu bir NATO üyesi olarak kritik bir müttefiktir. Türkiye, Transatlantik güvenlikte ve terörle mücadelede kilit role sahiptir." ifadelerini kullanıldı.
ABD Temsilciler Meclisi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikanlar Grubu üyesi Kongre üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Grubun eş başkanları Tennessee Vekili Steve Cohen, Ohio Vekili Steve Chabot, Virginia Vekili Gerry Connoly ve Güney Carolina Vekili Joe Wilson, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.
TÜRK HALKININ BAYRAMINI KUTLARIZ
"Türk halkını ve Türk Amerikalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğu anımsatıldı.
ABD'deki Türklerin sanat, bilim, akademi ve iş dünyasında birçok katkısı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişiminde yer alan stratejik konumda Müslüman çoğunluklu bir NATO üyesi olarak kritik bir müttefiktir. Türkiye, Transatlantik güvenlikte ve terörle mücadelede kilit role sahiptir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu da anımsatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu tarihlere dikkat! iPhone 6, 6s, WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? Hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak?
- Emekli olmak isteyene bal gibi fırsat! Tarih değişti, öne çekildi! SGK'ya başvuru yapanlar...
- Arka Sokaklar Ali öldü mü, neden yok? Arka Sokaklar Alp Korkmaz diziden neden ayrıldı?
- Bekçi alımı takvim bekleniyor... Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı?
- Liseler için sorumluluk sınav tarihleri açıklandı mı? Sorumluluk sınavına kimler girebilecek? MEB son dakika...
- 29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Haftanın kazananı...
- Ara tatil başlıyor... MEB 2021 Kasım ara tatili ayın kaçında? Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak?
- İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler: Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul'da hangi konserler var?
- ogm.meb.gov.tr yarışma sonucu sorgulama ekranı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları...
- ogm.eba.gov.tr: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması 2021 giriş nasıl yapılır? MEB açıkladı!
- Facebook'un adı değişti mi? Meta nedir, ne anlama geliyor? Metaverse şirketi bünyesinde neler var?
- Son dakika: Bilsen Pirpor öldü mü? Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında?