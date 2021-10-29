29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız

ABD'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
ABONE OL
ABD’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarız

ABD Temsilciler Meclisi tarafından yapılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutladı. Açıklamada "Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişiminde yer alan stratejik konumda Müslüman çoğunluklu bir NATO üyesi olarak kritik bir müttefiktir. Türkiye, Transatlantik güvenlikte ve terörle mücadelede kilit role sahiptir." ifadelerini kullanıldı.

ABD Temsilciler Meclisi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikanlar Grubu üyesi Kongre üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Grubun eş başkanları Tennessee Vekili Steve Cohen, Ohio Vekili Steve Chabot, Virginia Vekili Gerry Connoly ve Güney Carolina Vekili Joe Wilson, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

TÜRK HALKININ BAYRAMINI KUTLARIZ

"Türk halkını ve Türk Amerikalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğu anımsatıldı.

ABD'deki Türklerin sanat, bilim, akademi ve iş dünyasında birçok katkısı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişiminde yer alan stratejik konumda Müslüman çoğunluklu bir NATO üyesi olarak kritik bir müttefiktir. Türkiye, Transatlantik güvenlikte ve terörle mücadelede kilit role sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu da anımsatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA