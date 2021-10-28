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ABD'den Biden - Başkan Erdoğan görüşmesine yönelik son dakika açıklaması!

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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ABD’den Biden - Başkan Erdoğan görüşmesine yönelik son dakika açıklaması!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan yaptığı son dakika açıklamasında "Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'a Avrupa ziyaretinde eşlik edecek olan Sullivan, Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BIDEN İLE ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMESİNİ BEKLİYORUM"

Erdoğan ile Biden'ın Glasgow'da görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Sullivan, "Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum. Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu." yanıtını verdi.

F-16 PROGRAMI

Sullivan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yaklaşımlarının ne olduğuna ilişkin ise "Bildiğiniz üzere Türkiye artık F-35 programında değil. F-16 programına gelince, ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve bu süreç devam edecek. Şu anda bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok." değerlendirmesinde bulundu.

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