ABD'den Biden - Başkan Erdoğan görüşmesine yönelik son dakika açıklaması!
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan yaptığı son dakika açıklamasında "Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Biden'a Avrupa ziyaretinde eşlik edecek olan Sullivan, Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"BIDEN İLE ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMESİNİ BEKLİYORUM"
Erdoğan ile Biden'ın Glasgow'da görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Sullivan, "Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum. Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu." yanıtını verdi.
F-16 PROGRAMI
Sullivan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yaklaşımlarının ne olduğuna ilişkin ise "Bildiğiniz üzere Türkiye artık F-35 programında değil. F-16 programına gelince, ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve bu süreç devam edecek. Şu anda bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok." değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları: Cumhuriyet Bayramı uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! Cumhuriyet'in 98. yıl mesajları...
- Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...
- TFF son dakika açıkladı! Stadyumlar tam kapasite mi olacak? Tribünler tam kapasite mi oldu, ne zaman başlayacak?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu? İşte o isimler...
- 31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...
- Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
- KPSS 2022 önlisans, ortaöğretim, lisans sınavları ne zaman? 2022 KPSS sınav tarihleri açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...
- Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...
- Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında? Muhtar Kent ne iş yapıyor, serveti ne kadar?
- 55.000 TL maaşla Danimarka vasıflı vasıfsız işçi alımı! Pozitif listeye Türkiye’den de başvuru alınıyor! 31 Aralık’a kadar…
- Cumhuriyet'in ilanı kaçıncı yılı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 kaçıncı yıl dönümü kutlanacak?
- Atatürk fotoğrafları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri! Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri