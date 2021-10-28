29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları: Cumhuriyet Bayramı uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! Cumhuriyet'in 98. yıl mesajları...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. Bu özel günü kutlamak isteyenler en güzel ve anlamlı kutlama mesajlarını sorguluyor. İşte, Cumhuriyet Bayramı uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! Cumhuriyet'in 98. yıl mesajları...
Cumhuriyet Bayramı uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri ve Cumhuriyet'in 98. yıl mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim tarihinde coşkuyla kutlanıyor. Özel günde sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler en güzel mesajları arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları...
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."
Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.
Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.
Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
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- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları: Cumhuriyet Bayramı uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! Cumhuriyet'in 98. yıl mesajları...
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