Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi flaş temas! Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılması beklenen Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden zirvesi öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında ABD ile Türkiye arasında önemli bir görüşmenin gerçekleştiği vurgulandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
ERDOĞAN-BIDEN ZİRVESİ ÖNCESİ OLUMLU ADIM
Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde duruldu.
GÖRÜŞME GLASGOW'DA
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler Çevre Programı kapsamında 31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde bir araya gelmesi bekleniyor.
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