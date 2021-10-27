Yasaklar geri gelecek mi? 27 Ekim Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar gelecek mi?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Kovid-19 salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. 2. doz aşı yapılma oranının %77.85'e ulaştığı Türkiye'de tam normalleşmeye geçilmiş ve kısıtlamalar kaldırılmıştı. Günlük vaka sayısının 20 binli seviyelerinin üzerinde seyretmesi sonrası vatandaşlar kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Bu kapsamda gözler Bilim Kurulu'na çevrildi. Peki, 27 Ekim Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar gelecek mi? İşte son gelişmeler...
Yasaklar geri gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısını tarihi belli oldu. Kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceğini, yerli aşıda son durumun ne olduğunu merak eden vatandaşlar, Bilim Kurulu toplantısının yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, yasaklar geri gelecek mi? 27 Ekim Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar gelecek mi? İşte haberin detayları...
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 27 Ekim Çarşamba saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.30'da açıklama yapacak.
YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, yapılan son açıklamalarda kısıtlamaların geri gelmeyeceği bildirilmişti. İlerleyen süreçte konu hakkında yeni bir açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
BİLİM KURULU GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Bilim Kurulu'nda salgında gelinen son durum ve aşılama süreci değerlendirilecek. Toplantıda okullardaki son durum ve yerli aşı Turkovac'ın da ele alınması ön görülüyor.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Bilim Kurulu'nun en son yapılan toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, yüz yüze eğitim, TURKOVAC, grip aşısı ve koronavirüsle mücadele gibi önemli konularda alınan kararları açıklamıştı. Toplantı sonrası Bakan Koca yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Aşı programımızda bir çok vatandaşımız aşı olmuş olmasına rağmen bir yavaşlama dikkat çekmektedir. Aşı tam aşılı hale gelmeden çok sınırlı koruma sağlıyor. Hele toplum bağışıklığı elde edilmeden ne kadar emek versek de yayılım devam ediyor. Aşılanma oranının yüksek olması aşı olmayanları korumuyor. Hiç birimiz nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur düşüncesinde olmamalı. Aşı birinci derece aşı olan kişileri koruyor. Kendi korumamız kendi aşımızdır. İkinci doz ve hatırlatma dozu aşısının zamanı gelen vatandaşlarımızın hiç vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları önce kendileri sonra tüm toplum için son derece kıymetli bir adım olacaktır. Israrla ve tekrarla sizleri aşı olmaya ve aşılarınızı tamamlamaya davet ediyorum.
Bir çağrım da yerli aşımız Turkovac için. Aşımızın geliştirilmesinin her safhasında bağımsız bir bilim heyeti aşı çalışmasının sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki aşamaya geçmesine izin vermektedir. Bilimsel çalışmaların bağımsız bilim insanlarımızca değerlendirildiğinden ve güvence altına alındığından emin olunuz. Bulunduğumuz aşamada ise 2 doz inaktif aşı olmuş sağlıklı bireylerin gönüllü olarak destek vermesine ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu güce güç katacak gönüllüler e-nabız üzerinden gönüllü olmaya müracaat edebilir ya da en yakın şehir hastanesine ulaşabilirler. Yerli aşımıza destek verin, salgına karşı kendi güvencemiz somut hale gelsin.
OKULLAR AÇIK KALACAK MI?
Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda "okullar açık kalacak mı?" sorusu ile müracaat edilmesinde şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz."
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