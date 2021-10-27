Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İİT Gıda Güvenliği mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İİT Gıda Güvenliği konferansına video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "810 milyon insan temel gıda maddelerine ulaşamıyor" ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansına video mesaj gönderdi.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Afetler, kuraklık gibi sonuçlar gıda kaynaklarımızı tahrip ediyor. Dünyada üretim faaliyetleri yükselirken gıda güvenliğinin garanti altına alınması insanlığın an gündem maddelerinden biridir.
BM raporları dünyada açlık çeken kişi sayısının geçen yıla göre yükseldiğini ortaya koyuyor. Yetersiz beslenenlerin sayısında da artış yaşanmaktadır.
"YETERLİ GIDAYA ERİŞİM İMTİYAZ DEĞİL, HERKES İÇİN HAKTIR"
Bir tarafta 810 milyon insan temel maddelere ulaşmazken diğer taraftan büyük sermaye sahipleri bir kaç dakikalık uzay seyahati için milyonlarca doları harcamaktadır. Yeterli gıdaya erişim imtiyaz değil, herkes için haktır.
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