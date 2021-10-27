Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İİT Gıda Güvenliği mesajı

"YETERLİ GIDAYA ERİŞİM İMTİYAZ DEĞİL, HERKES İÇİN HAKTIR"

Bir tarafta 810 milyon insan temel maddelere ulaşmazken diğer taraftan büyük sermaye sahipleri bir kaç dakikalık uzay seyahati için milyonlarca doları harcamaktadır. Yeterli gıdaya erişim imtiyaz değil, herkes için haktır.