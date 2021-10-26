Son dakika: İstanbul’da orman yakan teröriste rekor ceza! İşte eylem haritası

İstanbul'da bulunan Tepeüstü Yeşilvadi ormanında terör örgütü PKK'nın talimatı ile 3 farklı noktadan yangın çıkaran terörist yakayı ele verdi. Geçtiğimiz yıl Ümraniye'de, ormanlık alanda yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken görgü tanıkları ormanı 3 farklı noktadan bir kişinin ateşe verdiği ardından da kaçtığını ifade etmişti. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul polisi incelemeye aldığı güvenlik kamerası görüntülerinden İnanç T.'nin ormanlık alana girerek ateş yaktığını tespit etti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifade veren İnanç T., söz konusu ormanı sosyal medya üzerinden örgüt üyeleri tarafından aldığı talimatla kendisinin yaktığını itiraf etti.