DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı DJ Gezgin kimdir? DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, nasıl öldü?

İsmini vermek istemeyen bir başka görgü tanığı da Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ birlikte hareket ederek birçok kişiyi dolandırdı.

DJ GEZGİN HANGİ RADYODA?

DJ Gezgin Mehmet Karahan'ın hangi radyoda sunuculuk yaptığıyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Programda sözü edilen DJ Gezgin'in ünlü sunucu Gezegen Mehmet ile bir ilgisi yoktur.

DJ GEZGİN NASIL ÖLDÜ?

Güvenlik güçlerinin de DJ Gezgin cinayeti ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Manisa'da bir tarlada bulunan erkek kafatası ile DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın kuzeninden alınacak DNA örnekleri kontrol edilecek.