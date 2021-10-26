DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı DJ Gezgin kimdir? DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, nasıl öldü?
DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı DJ Gezgin kimdir? DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve kısa sürede gündeme oturan DJ Gezgin hangi radyoda? DJ Gezgin kimdir? Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce kayıplara karışmış ve o günden beri kendisinden haber alınamamıştır.
DJ Gezgin hangi radyoda? DJ Gezgin kimdir? Müge Anlı'da Türkiye'nin gündemine oturan DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir? ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ülke gündemine oturan DJ Gezgin olayında detaylar gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Programa bağlanan tanıklardan biri Mehmet Karahan'ın bulunduğu bölgede bir kafatası bulunduğunu bildirmiş ve bu kafatasının Karahan'a ait olup olmadığı araştırılmaya başlanmıştı. Peki; DJ Gezgin hangi radyoda?
DJ GEZGİN KİMDİR?
Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce kayıplara karıştı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Karahan için kardeşi 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuruda bulundu.
Kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, bunu yapan kişinin ise bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi olduğunu öne sürdü.
Yaşanılanları "Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş." sözleriyle dile getiren Karadağ, evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.
Aileyi yakından tanıyan görgü tanıkları, Fatma Karadağ ile ilgili soru işareti bırakan açıklamalarda bulundu. 4 çocuğu olan Fatma Karadağ'ın evliyken Cemal'le kaçtığı resmi nikahlı eşinin de üzüntüden öldüğü söylendi. Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.
İsmini vermek istemeyen bir başka görgü tanığı da Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ birlikte hareket ederek birçok kişiyi dolandırdı.
DJ GEZGİN HANGİ RADYODA?
DJ Gezgin Mehmet Karahan'ın hangi radyoda sunuculuk yaptığıyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Programda sözü edilen DJ Gezgin'in ünlü sunucu Gezegen Mehmet ile bir ilgisi yoktur.
DJ GEZGİN NASIL ÖLDÜ?
Güvenlik güçlerinin de DJ Gezgin cinayeti ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Manisa'da bir tarlada bulunan erkek kafatası ile DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın kuzeninden alınacak DNA örnekleri kontrol edilecek.
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