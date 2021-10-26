İçişleri Bakanlığı’ndan 32 ile PKK’ya karşı yeni tedbir genelgesi! Mehmetçik kışın da nefes aldırmayacak

İŞTE ALINACAK ÖNLEMLER

Genelgeye göre, örgütün dikkati çekecek miktarlarda gıda ve yaşam malzemesi alabileceği yönünde esnaf ve meslek odaları bilgilendirilecek. Ayrıca örgüt üyelerinin bu süreçte yüksek miktarda döviz bozdurabileceği konusunda da vatandaşlar ve esnaf uyarılacak.