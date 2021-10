Son dakika: Fenomen medyum Muhammet Emin Kırmızıkan’a suikast davasında karar! Cezaları belli oldu

"BIÇAĞI SAPLADIĞINDA ÖL ÖL DİYORDU"

Muhammed Kırmızıkan ifadesinde, "Bu olayı, E.T. isimli kişinin azmettirmesi sonucunda gerçekleştiğini düşünüyorum. Ben E.T. 'nın dergahına gittim, geldim. Ben E.T. ile ilgili reddiyeler yazdım. Bu şahıs bu yüzden beni tehdit etmiştir. Hem E.T. , hem de müritleri tarafından 2015'ten beri tehdit ediliyorum. Bu olaydan sonra da tehdit edildim. Olay günü de Sabri Ahi isimli kişi bana saldırdığında 'Öleceksin' diyerek saldırmaya başladı. Bıçağı sapladığında 'Öl öl öl' diyordu. Yanındaki şahısta, 'Telefonunu kır, yardım çağıramasın' diyordu. Saldıranların hepsi de E.T. 'nın müritleridir. Komşular bağırınca saldırganlar kaçmak istedi. Sabri Ahi ve yanındaki şahıs, 'Adam ölmedi, devam edelim' diye söyledi. Etraftaki komşular toplanınca kaçmak zorunda kaldılar. İsteseydi beni öldürebilirdi. Zaten kalbime de hamle yaptı, ben elimle engel oldum" demişti.



MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Duruşma savcısı mütalaada sanıkların eylemlerinin öldürmeye yönelik olduğu, ancak Emrah Kırmızıkan'ın araya girmesi üzerine sanıkların, Muhammed Kırmızıkan'a yönelik öldürme eylemini gerçekleştiremedikleri kaydedildi. Savcı, sanıklar Ahmet Yapar, Ferhat Yıldırım, Mert Ceylan, Furkan Sevencan, Baran Korkmaz, Sabri Ahi ve Ufuk Yüceer hakkında Emrah Kırmızıkan'a yönelik "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini, Muhammed Kırmızıkan'a yönelik ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etmişti.