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Son dakika: Türk jetlerinden PKK'ya ağır darbe!

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Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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Son dakika: Türk jetlerinden PKK’ya ağır darbe!

Son dakika haberleri.... Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçik tarafından terör örgütlerine operasyonların devam ettiğini vurguladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Yıldırım operasyonu hakkında son dakika gelişmesi hakkında açıklama yaptığı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

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