Son dakika: Türk jetlerinden PKK'ya ağır darbe!
Son dakika haberleri.... Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçik tarafından terör örgütlerine operasyonların devam ettiğini vurguladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Yıldırım operasyonu hakkında son dakika gelişmesi hakkında açıklama yaptığı.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.
Bakanlık terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.