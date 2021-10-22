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İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması! 6 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması! 6 PKK’lı terörist ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında toplam 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini belirtti. Bakan Soylu " Operasyonlarda emeği geçen Jandarma İstihbarattan İHA, JİHA, yakın hava desteğine; J. Komando, JÖH Birliklerimizdeki kahramanlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

"İç Güvenlik Eren Operasyonlarıyla dün Tunceli'de 2, bugün Siirt'te 4 olmak üzere toplam 6 terörist ölü ele geçirildi. Operasyonlarda emeği geçen Jandarma İstihbarattan İHA, JİHA, yakın hava desteğine; J. Komando, JÖH Birliklerimizdeki kahramanlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

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