İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması! 6 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında toplam 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini belirtti. Bakan Soylu " Operasyonlarda emeği geçen Jandarma İstihbarattan İHA, JİHA, yakın hava desteğine; J. Komando, JÖH Birliklerimizdeki kahramanlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.
"İç Güvenlik Eren Operasyonlarıyla dün Tunceli'de 2, bugün Siirt'te 4 olmak üzere toplam 6 terörist ölü ele geçirildi. Operasyonlarda emeği geçen Jandarma İstihbarattan İHA, JİHA, yakın hava desteğine; J. Komando, JÖH Birliklerimizdeki kahramanlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.