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DW Türkçe'den Türkiye'nin siyasi zaferine gölge düşürme çabası! "Mevlüt Çavuşoğlu" yalanı ortaya çıktı! İşte gerçekler

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Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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DW Türkçe’den Türkiye’nin siyasi zaferine gölge düşürme çabası! Mevlüt Çavuşoğlu yalanı ortaya çıktı! İşte gerçekler

Almanya merkezli DW Türkçe isimli medya kuruluşu Türkiye aleyhinde yeni bir operasyona imza attı. Başkan Erdoğan'ın, skandal Osman Kavala bildirisine imza atan 10 büyükelçiyi "istenmeyen adam" ilan etmesi sonrası, başta ABD olmak üzere 10 ülke geri adım atarak Türkiye'nin içişlerine karışamayacaklarını ilan ettiler. DW Türkçe isimli medya kuruluşu, 10 ülkeye geri adım attıran Türkiye'nin siyasi başarısını hazmedemeyerek yeni bir skandalın kapısını araladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkan Erdoğan'a bildiriye imza atan 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmesi durumunda istifa edeceği yalanını yazdı. Haberin dolaşıma sokulmasıyla birlilkte Bakan Çavuşoğlu, böyle bir iddianın asla gerçeği yansıtmadığını ve yalan olduğunu açıkladı.

Almanya merkezli DW Türkçe Türkiye aleyhine yeni bir operasyona imza attı.

BÜYÜKELÇİLER "İSTENMEYEN ADAM" İLAN EDİLİRSE İSTİFA EDERİM YALANI
Türkiye'nin içişlerine karışma hadsizliğine soyunarak skandal Osman Kavala bildirisine imza aran 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmesiyle net mesaj veren Başkan Erdoğan'ın dik duruşu, başta ABD olmak üzere Kanada, Hollanda, Danimarka ve Yeni Zelanda'ya geri adım attırdı. Türkiye'nin masada kazandığı siyasi zaferine gölge düşürmek isteyen DW Türkçe yalan haberiyle hemen sahne aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkan Erdoğan'a 10 büyükelçi "istenmeyen adam" ilan edilirse istifa edeceği yalanını yazdı. DW Türkçe haberinde "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçiler istenmeyen adam ilan edilirse ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım" mesajını ilettiğini iddia etti. Bakan Çavuşoğlu, DW Türkçe'nin haberini yalanladı. Provokasyonu boşa çıkan DW Türkçe'nin neyi amaçladığını İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: AMACINIZ HABERCİLİK YAPMAK OLSA BU SÖZDE HABERİ GERİ ÇEKER VE ÖZÜR DİLERDİNİZ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin siyasi başarısını karalamaya çalışan DW Türkçe'nin manipülasyonunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tek tek anlattı.

Bakan Çavuşoğlu'nun, sözde haberi dün gece yalanladığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece "yalan haber" yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz."

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