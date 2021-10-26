DW Türkçe'den Türkiye'nin siyasi zaferine gölge düşürme çabası! "Mevlüt Çavuşoğlu" yalanı ortaya çıktı! İşte gerçekler

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: AMACINIZ HABERCİLİK YAPMAK OLSA BU SÖZDE HABERİ GERİ ÇEKER VE ÖZÜR DİLERDİNİZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin siyasi başarısını karalamaya çalışan DW Türkçe'nin manipülasyonunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tek tek anlattı.

Bakan Çavuşoğlu'nun, sözde haberi dün gece yalanladığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece "yalan haber" yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz."