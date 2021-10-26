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Ömerli Barajı’nda yürek sızlatan görüntü: Takılıp telef olan hayvanlar suların çekilmesi ile ortaya çıktı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Ömerli Barajı’nda yürek sızlatan görüntü: Takılıp telef olan hayvanlar suların çekilmesi ile ortaya çıktı

Ömerli Barajı’nda su içine İSKİ’nin çektiği dikenli teller barajda suların azalması ile ortaya çıktı. Yumurtlama zamanı gelen balıklar, CHP’li İSKİ’nin ördüğü dikenli teller sebebiyle çökertme havuzundan çıkıp yumurtlayacakları yere ulaşamıyor. Aynı tellere takılan balıklar gibi, barajda avlanan kuşlar da su içindeki tellere takılarak ölüyor. Suyun çekilmesi ile beraber tellere takılarak ölen hayvanlardan kalıntılar da gün yüzüne çıktı.

CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ iddiaya göre 2020'de Ömerli Barajı'nın içerisinde dikenli tel çekti.

Yumurtlamak için debisi düşük bölgelere geçmesi gereken balıklar barajın içine çekilen dikenli teller sebebiyle debisi düşük bölgeye ulaşamıyor.

ONLARDA HAYVAN TELEF OLUYOR

İddiaya göre balıklar dikenli tellere takılarak ya ölüyor ya da büyük yaralanmalar yaşıyor. Barajın etrafında bulunan karabatak, ördek, pelikan gibi canlı türleri de suyun altında kalan dikenli tellere takılarak telef oluyor.

BU NASIL EZİYET!

O dönem barajın su seviyesi düşük olduğu için çekilen dikenli teller mevsimlere ve yağışlara göre suyun altına gömülüyor ya da gün yüzüne çıkıyor. Teller, Ömerli Barajı'nda suyun çekildiği bu günlerde iyice gün yüzüne çıkarak görünür hale geldi. Suların çekilerek tellerin aşağısına inmesi nedeniyle çökertme havuzunda mahsur kalan balıklar, balıklar barajın diğer tarafına geçemeyerek telef oldu. Barajdaki balıkları avlayan Karabatak cinsi bir kuşun, su altında kalan tellere takılıp telef olduğu gözlendi.

"TEK RİCAMİZ TELLERİN KALDIRILMASI"

Konu ile ilgili konuşan Davut Yürkan, "Sular çekildikten sonra İSKİ'nin yapmış olduğu çökertme havuzlarında sular kaldı. Özellikle köprünün arkasında, bunların içinde anaç balıklarımız kaldı. Biz bunları kurtarmaya çalışıyoruz. Ana gövdede olan telden, aradan geçen balıklar su çekildiğinde burada kuyularda hapis kalıyorlar. Kışın suyun altında kaldığı için balıklar buradan geçemeyerek takılıyorlar, zarar görüyorlar. Martılar, kuşlar. Bu hayvanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yetkililerden tek ricamız bu tellerin kaldırılması için bize yardımcı olmaları" dedi.

"İSTEDİK İLGİLENEN OLMADI"

Bölge sakinlerinden Temel Köneç, "Biz bu doğal hayatın ve balıkların ölümlerine sebep olan tel örgülerin bir an önce, balığın yumurtlama döneminden önce kaldırılmasını istiyoruz. Daha önce yetkililerden istekte bulunduk, pek ilgilenen olmadı. Yazın balığın yumurtlama zamanı, balık yumurtaya çıktığı zaman su burada yüksek olduğu için balık yukarı çıkabiliyor. Sular eksildiği zaman anaç balıklarımız, yani bizim milli değerlerimiz yerli sazanlarımız yukarıda çökertme havuzlarda kaldığı için geri dönüş yapamıyor" şeklinde konuştu.

Telef olan hayvanlar suların çekilmesi ile görüldü TELEF OLAN HAYVANLAR SULARIN ÇEKİLMESİ İLE GÖRÜLDÜ
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