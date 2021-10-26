Ömerli Barajı’nda yürek sızlatan görüntü: Takılıp telef olan hayvanlar suların çekilmesi ile ortaya çıktı

"TEK RİCAMİZ TELLERİN KALDIRILMASI"



Konu ile ilgili konuşan Davut Yürkan, "Sular çekildikten sonra İSKİ'nin yapmış olduğu çökertme havuzlarında sular kaldı. Özellikle köprünün arkasında, bunların içinde anaç balıklarımız kaldı. Biz bunları kurtarmaya çalışıyoruz. Ana gövdede olan telden, aradan geçen balıklar su çekildiğinde burada kuyularda hapis kalıyorlar. Kışın suyun altında kaldığı için balıklar buradan geçemeyerek takılıyorlar, zarar görüyorlar. Martılar, kuşlar. Bu hayvanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yetkililerden tek ricamız bu tellerin kaldırılması için bize yardımcı olmaları" dedi.